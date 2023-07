Le trattative di oggi in Serie A: i turchi del Trabzonspor su Zapata, De Ketelaere del Milan ha ricevuto un’offerta dall’Aston Villa

Continua il calciomercato della Serie A, giunti al 13 di luglio. Tutte le squadre si muovono e sono alla ricerca dell’occasione giusta. Nell’Atalanta di Gasperini, Duvan Zapata potrebbe salutare. Infatti dalla Turchia, arriva la voce dell’interessamento del Trabzonspor, squadra di prima divisone turca. In casa Milan invece, la grande delusione è stata Charles De Ketelaere. Il belga classe 2001, è stato pagato in estate dal Club Brugge ben 35,5 milioni di euro. Per lui 0 gol in stagione e adesso è arrivata un’offerta da 25 milioni dall’Aston Villa. I rossoneri però chiedono 5 milioni in più.

Wolfsburg su Gosens

Dopo essere passato dall’Atalanta all’Inter, il tedesco Robin Gosens non ha più brillato come prima. Adesso è in uscita dai nerazzurri e il Wolfsburg, club di Bundesliga, ha fatto una prima offerta. Si tratta di un prestito, con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

Empoli: ufficiale Maldini

Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Il figlio di Paolo e nipote di Cesare, di proprietà del Milan, passa in prestito ai toscani dopo la stagione allo Spezia. Queste le sue parole: “Felice di aver scelto l’Empoli, è l’ambiente giusto”.