Calciomercato Torino / Luigi Caccavo è ad un passo dal trasferirsi in prestito alla Pergolettese in Serie C

Il Torino sta lavorando intensamente per farsi trovare più che pronto ai nastri di partenza della stagione 2023/2024 non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per quanto concerne le giovanili. La dirigenza del Toro si sta muovendo sia per quanto riguarda il fronte acquisti sia per quanto concerne quello delle cessioni. In uscita dal club piemontese c’è Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 che nella scorsa stagione ha militato nella Primavera granata guidata da Giuseppe Scurto. Su Caccavo da diverse settimane è piombata la Pergolettese, club che milita in Serie C. La società gialloblù già da diverso diverso tempo ha posato gli occhi sull’attaccante che fa parte della cantera granata. La trattativa tra il Toro e la Pergolettese prosegue da diversi giorni e le parti sono sempre più vicine. Dunque sono sempre più alte le probabilità che il club granata decida di girare in prestito Caccavo alla società lombarda. La svolta nella trattativa potrebbe arrivare già a stretto giro di posta.

Caccavo è reduce da una stagione positiva

Per il calciatore, che ha militato nelle giovanili del Monza, approdare alla Pergolettese sarebbe un passo in avanti importante nel suo percorso di crescita. Anche per il Toro potrebbe significare una strada proficua perché così la prossima estate si potrebbe ritrovare con un Caccavo tornato alla base dopo un’esperienza importante che potrà farlo migliorare sotto tutti i punti di vista. Sicuramente, ovunque giocherà, Caccavo vorrà fare bene, anche perché la scorsa stagione per lui è stata molto buona dato che con la maglia della Primavera del Toro ha collezionato 26 presenze, riuscendo a siglare 8 reti e a sfornare 3 assist. Tanto che non è un segreto che Caccavo sia già stato adocchiato da Ivan Juric. Però l’approdo in prima squadra è solamente rimandato e una buona stagione in Serie C potrebbe portarlo a compiere quello step importantissimo. Prima però il club granata e la società gialloblù devono chiudere la trattativa.