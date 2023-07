Tra le priorità del Toro c’è quella di vendere Verdi anche se nei giorni scorsi Cairo ha detto che l’attaccante classe 1992 non è un esubero

Solo pochi giorni fa, per essere più precisi mercoledì 12 luglio, il patron del Toro Urbano Cairo a margine di un evento legato a La7 ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti riguardo il club granata, tra cui una frase su Simone Verdi. L’imprenditore alessandrino ha detto: “Verdi? È un giocatore che ha aiutato la Salernitana e il Verona a salvarsi negli ultimi due campionati, se mi chiamate esubero Verdi…”. Dunque per Cairo l’attaccante ex Napoli non è da considerare un esubero, ma quella del numero uno granata è solamente una strategia di mercato per evitare che il valore di Verdi si abbassi. Il giocatore non rientra nel progetto tecnico di Ivan Juric e dunque il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati farà di tutto per venderlo e, senza alcuna ombra di dubbio, spera anche di farlo a stretto giro di posta in modo da potersi poi concentrare sul fronte degli innesti da portare alla corte di Juric. C’è un grande ostacolo per quanto riguarda la cessione del giocatore classe 1992, un ostacolo al quale non sarà semplice far fronte.

Anche Linetty potrebbe partite: ad ostacolare la cessione è lo stesso problema di Verdi

Oltre a Verdi, il Toro nella sessione di calciomercato estiva in corso potrebbe anche salutare Karol Linetty, dato che il centrocampista polacco non è considerato “incedibile” anzi, è nella lista dei giocatori che appunto potrebbero lasciare il club granata. Anche perché il numero 77 del Toro ha ancora un anno di contratto che lo lega al club piemontese. Ma per vendere Linetty si prospetta lo stesso problema di Verdi, ovvero il fatto che il giocatore polacco percepisce uno stipendio molto alto, ovvero di 1,5 milioni a stagione. Aspetto che non invoglia le squadre a cui piace Linetty a farsi avanti. Ma si sa, il calciomercato è strano e sia per quanto riguarda Verdi che per Linetty già nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità.