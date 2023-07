Calciomercato Torino / L’obiettivo è avere Vlasic al più presto: Cairo pensa di alzare l’offerta per convincere il West Ham

Continua la preparazione al Filadelfia per il Torino di Ivan Juric, con la prima sessione a porte aperte in programma sabato 15 luglio. Anche il calciomercato entra sempre più nel vivo, con Urbano Cairo che pensa di alzare l’offerta per Nikola Vlasic. L’obiettivo è quello di averlo al più presto e l’unica soluzione per convincere il West Ham è quella di offrire più soldi. Il fantasista croato non è stato riscattato dai granata per 13 milioni di euro e gli inglesi, freschi della vittoria in Conference League, non fanno sconti. L’allenatore croato lo ritiene fondamentale per il suo gioco e sarebbe una conferma importante sulla trequarti. I contatti con la società di Londra sono comunque continui, ma un’offerta più alta potrebbe essere decisiva.

Vlasic: può ancora crescere in granata

La stagione 2022/2023 di Vlasic è stata positiva. Un vero peccato che dopo il Mondiale in Qatar abbia perso brillantezza, ma poi è tornato decisivo. Non solo sulla trequarti, il classe 1997 può giocare anche come punta oppure in mezzo al campo. Duttile e con un elevato tasso tecnico, Juric non ha potuto fare a meno di lui e sotto la sua guida può crescere ancora. Ha giocato 37 partite in totale tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 5 gol e 8 assit. Per lui in Serie A e in Coppa Italia ben 2981 minuti giocati.