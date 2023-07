Secondo quanto riportato dai giornalisti spagnoli il Torino sarebbe interessato a Pep Biel, centrocampista che gioca nel campionato greco

Il Toro e Davde Vagnati continuano a lavorare sodo al calciomercato per mettere a disposizione di Ivan Juric dei rinforzi per la prossima stagione. Mentre il ds è al lavoro per riportare in Italia Nikola Vlasic dal West Ham, dalla Spagna arrivano notizie di un interesse del Torino per Pep Biel, centrocampista offensivo in forza all’Olympiakos: a riportare la notizia è stato Juan Carlos Taura sul proprio profilo Twitter.

Chi è Biel

Pep Biel è un calciatore spagnolo che milita nell’Olympiakos, squadra greca che partecipa alla Super League. Nato a Sant Joan il 5 settembre 1996, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Constancia, per poi trasferirsi nel Rayo Juvenil e nella Llosetense. Nel 2016, dopo una breve esperienza nell’Almudevar, viene acquistato dal Real Saragozza. Qui gioca con più continuità e mette a segno anche i primi gol: tra la stagione 2017/2018 e 2018/2019 scende in campo in 55 gare e colleziona 8 reti e 4 assist. Nel 2019 ha firmato per il Copenhagen, squadra danese con cui ha vinto la Superliga nel 2021/2022. Al termine della stagione è stato poi acquistato dall’Olympiakos, in cui ha realizzato 9 gol e 2 assist alla sua prima esperienza in Grecia. Pep Biel è un centrocampista offensivo, dotato di tecnica, visione di gioco e buon tiro dalla distanza. Può giocare sia come trequartista che come ala destra, adattandosi alle esigenze del suo allenatore.