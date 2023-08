Sul giocatore aveva messo gli occhi Davide Vagnati durante il ritiro di Pinzolo: ora sembra molto vicino al Tottenham

Alejo Veliz, giovane attaccante in forza al Rosario Central che era stato seguito dal Torino, sembra essere molto vicino a trasferirsi in Premier League, sponda Tottenham. Da Londra è infatti arrivata un’offerta simile al valore della clausola rescissoria del classe 2003, che è di 15 milioni di euro. In caso di fumata bianca il giocatore resterebbe in Argentina fino a gennaio. Molto più bassa era stata invece l’offerta del Toro, che è stato l’unico club in Italia ad avanzare una proposta ufficiale per il ragazzo: 6 milioni più bonus, che gli argentini hanno rispedito al mittente. Il talento di Bernardo de Irigoyen è reduce da una stagione da 11 gol e 1 assist in 23 presenze in Liga Profesional, che lo hanno reso uno dei migliori talenti nel suo ruolo.

La questione attaccante

Nei giorni scorsi Ivan Juric si è espresso in merito al reparto avanzato, che nella scorsa stagione è stato spesso soggetto alle assenze a causa di infortuni: “L’anno scorso Pellegri c’è stato poco e in alcune partite non c’era neanche Sanabria. Secondo me abbiamo pagato il fatto di non avere una punta in certe gare. Se prendi un terzo attaccante certamente chiude spazio a chi c’è già, però se non lo prendi rischi di essere scoperto”. A tal proposito Alejo Veliz sarebbe stato il profilo di giocatore ideale da inserire nella rosa granata: un attaccante giovane, disposto a partire dal basso e a scalare le gerarchie, in attesa di ambientarsi nella nuova realtà del campionato italiano prendendo spunto dai titolari.