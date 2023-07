Calciomercato Torino / Torino che si muove in attacco: dall’argentina la voce dell’interessamento per Alejo Veliz del Rosario Central

Anche durante il ritiro in Trentino, il Toro si muove sul calciomercato. Secondo una voce che arriva dall’Argentina, i granata hanno messo gli occhi su Alejo Veliz del Rosario Central. Attaccante classe 2003, gioca come punta centrale e in questa stagione ha fatto 9 gol e 1 assist in 21 partite. Il suo agente si trova in Italia ma la prima offerta è stata rifiutata: 6 milioni di euro più bonus, circa 10 totali. Il giovane ha il 9 sulle spalle in Argentina ed è un prospetto interessante. Nei prossimi giorni, le parti si incontreranno nuovamente.