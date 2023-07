Calciomercato Torino / Si blocca la trattativa con lo scozzese ma Vagnati ha un piano B che porta il nome di Pasquale Mazzocchi

Sembrava praticamente fatta per l’arrivo di Josh Doig al Torino ma la trattativa, negli ultimi giorni, ha subito una stop. A confermarlo, Davide Vagnati al suo arrivo a Pinzolo. “Dobbiamo essere tutti convinti” ha spiegato a tal proposto il dt granata che, per questo motivo, sta valutando il piano B che ha nome e cognome ben precisi: Pasquale Mazzocchi.

Toro, Mazzocchi già nel mirino a settembre

Nel mirino del club granata da qualche tempo, il difensore della Salernitana ha già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento sotto la Mole. Questo lo rende tra i favoriti nel caso in cui la trattativa con lo scozzese (che potrebbe comunque sbloccarsi in qualsiasi momento) dovesse andare in fumo. Adattabile su entrambe le fasce, è l’innesto perfetto da assicurare a Juric, già ammaliato per il mercato invernale dal classe ’95. Con il reparto che presto potrebbe essere smantellato, è bene affrettare i tempi.

Il Toro per Mazzocchi deve però stare attento alla concorrenza: le qualità emerse sotto la guida di Davide Nicola hanno attirato sul giocatore l’attenzione di diversi club