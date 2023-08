Luca Gemello è al momento il vice Milinkovic-Savic, ma il Torino potrebbe valutare dei prestiti per garantirgli minuti

Luca Gemello è stato protagonista in positivo durante il ritiro di Pinzolo e sembra aver spodestato la concorrenza del nuovo arrivato Popa per il ruolo di vice Milinkovis-Savic. Lo si è potuto capire dalle dichiarazioni di Juric: “Secondo Cataldi, che è esperto in materia, Gemello è più avanti di Popa. Gemello è il secondo, Popa è il terzo”. L’estremo difensore ha difeso la porta nelle ultime amichevoli vista l’assenza del titolare.

Il Torino può cederlo in prestito

Nonostante il buon lavoro di Gemello durante la preparazione il Torino potrebbe lasciarlo partire in prestito, ma solo nel campionato di Serie B. Il ragazzo ha già molta esperienza in Lega Pro, vista la carriera tra Fossano, Fermana e Renate e sarebbe opportuno uno step nel campionato cadetto. In caso Gemello dovesse partire, però, il Torino sarebbe poi obbligato ad intervenire sul mercato per acquistare un altro portiere. Una tale scelta sarebbe effettivamente forzata, dal momento che la rosa di Juric è ancora incompleta sulla trequarti e sulle corsie, che al momento sono i reparti da rinforzare con priorità assoluta.