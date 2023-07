Il portiere rumeno classe 2000 ha terminato il ritiro a Pinzolo: ecco le prime impressioni e come è andato

Il Torino ha terminato ieri il suo ritiro a Pinzolo in Val Rendena. Tra i nuovi arrivi in casa granata, uno è il poritiere Mihai Popa. Arrivato svincolato dopo l’esperienza al Voluntari nella massima serie rumena, ha svolto tutto il ritiro con i compagni. Il preparatore Cataldi ha lavorato tanto con lui, che si è impegnato e ha cercato di migliorare con il passare dei giorni. Popa però era stato preso per fare il secondo portiere, ma il suo livello non sembra essere adatto a questa posizione. In questo momento il titolare è Vanja Milinkovic-Savic mentre il secondo è Luca Gemello. Seguono poi Popa e il giovanissimo Brezzo, che hanno lavorato in ritiro ma sembrano essere di un gradino sotto rispetto agli altri due. Lo ha ribadito anche Juric dopo la seconda amichevole, quella che ha visto Gemello tra i pali per l’infortunio del serbo: “Secondo Cataldi che è esperto in materia, Gemello è più avanti di Popa. Gemello è il secondo, Popa è il terzo”.

Gli esercizi e il minutaggio

Cataldi ha lavorato tanto sulla tecnica del portiere, che ha scelto di giocare con il 71 sulle spalle. Per lui durante il ritiro tanti esercizi basati sulle prese e i rilanci dal fondo. Nella prima amichevole contro la FeralpiSalò, vinta per 2-0 dai granata, hanno giocato un tempo a testa Milinkovic-Savic e Gemello. Invece nella seconda amichevole ha trovato spazio: è entrato al posto di Gemello e ha subito un gol all’80’ da Magnino. A parte il colpo di testa, su cui poco poteva fare, non è stato particolarmente impegnato.