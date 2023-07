Dopo il ritiro di Pinzolo è evidente il metodo Cataldi: tanta grinta ed esercizi sulla tecnica per i suoi portieri

Dopo tanti anni in casa Toro è cambiato il preparatore dei portieri. Al posto di Paolo Di Sarno è arrivato Massimo Cataldi dal Verona, una richiesta specifica di Ivan Juric. Il suo modo di lavorare è completamente diverso da quello del suo predecessore: adesso le urla e la grinta prevalgono su qualsiasi altra cosa durante gli allenamenti. A Pinzolo ha allenato Vanja Milinkovic-Savic, Luca Gemello, Mihai Popa e Matteo Brezzo. Si tratta di un preparatore che cura molto la tecnica e i riflessi dei portieri.

Gli esercizi e le priorità

Non solo grinta, però: nel ritiro ha curato molto la tecnica dei portieri, con tanti esercizi sulle prese e sui rilanci. Inoltre la sua priorità sembra essere una: dopo una parata i suoi portieri devono essere in grdo di rialzarsi subito. Inoltre richiede una costante attenzione, per poter giocare la palla con i piedi e usare sempre la voce.