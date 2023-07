Il centrocampista lituano, titolare contro il Modena, ha sfruttato bene le occasioni offerte dal ritiro, riconquistando Juric

L’ultimo appuntamento nella cornice della Val Rendena si è concluso ieri: a portare a casa la vittoria sul rettangolo verde, il Torino di Juric, che si è imposto per 2-1 sul Modena. Ne è venuta fuori una partita “media” secondo il tecnico che, se deluso da alcune situazioni, ha comunque voluto sottolineare quanto di buono fatto da alcuni dei suoi. Tra questi Gvidas Gineitis, in campo dal primo minuto e particolarmente convincente.

Gineitis, buone impressioni contro il Modena

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” si suol dire ed è proprio ciò che sta accadendo al centrocampista lituano. La storia della scorsa estate sis ta ripetendo e non può essere altro se non un segnale positivo per lui, confermato poi nel corso della stagione, dove ha trovato un po’ di spazio. Riconvincere il tecnico croato era il principale obiettivo preposto in ottica ritiro e sembrerebbe averlo centrato in pieno.

Toro, Juric convinto dal giovane lituano

“Gineitis è un ragazzo molto giovane, in lui vedo del potenziale. Con il tempo può diventare un buon giocatore. […] È un giocatore su cui secondo me dobbiamo investire, avere pazienza, che può fare bene”: Juric ha parlato così del suo giocatore a fine partita, facendo trasparire grande fiducia. Nonostante la concorrenza infatti, Gineitis ha saputo sfruttare al meglio il ritiro e si è ripreso il suo posto in granata. A amncare è perciò solo la ciliegina sulla torta: la conferma definitiva.