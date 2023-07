Dopo l’amichevole contro il Modena, il tecnico ha parlato di mercato e in particolare della fascia sinistra

È arrivato il momento di trarre le prime somme dopo la fine del ritiro a Pinzolo, concluso con un’amichevole contro il Monza. Una “partita media”: Ivan Juric ha definito così la presazione dei suoi, che si sono imposti per 2-1 contro i canarini. Secondo il tecnico c’è infatti ancora qualcosa da migliorare, a partire dal fronte mercato. Resta infatti da risolvere la questione della fascia sinistra, ancora priva dell’uomo dei sogni del croato.

Juric e l’Ansaldi bis dei suoi sogni

Se dovesse infatti definire gli standard del proprio esterno ideale in quel settore di campo, Juric prenderebbe ad esempio un suo ex giocatore: “Sono molto esigente, vorrei uno come Ansaldi, che aveva qualità pazzesche“, queste le parole dopo il Modena. Tecnica, corsa ed un pizzico di tenacia per il mix perfetto, uno di quelli non poi così semplici da trovarese si aggiunge l’esperienza. Ma Vagnati nonr esta di certo con le mani in mano.

Toro, restano vive le piste Doig e Mazzocchi

“Nella mia testa sarebbe perfetto trovare un giocatore ambidestro che giochi con entrambi i piedi. Non è facile trovare il giocatore giusto, ci stiamo impegnando tutti per trovarlo“. Sul taccuino del direttore tecnico ci sono due nomi che potrebbero ingolosire il tecnico e che il Toro segue attentamente: primo fra tutti Doig, scozzese attualmente in forza al Verona, che si è inserito bene nella sua prima stagione in Serie A. Prosegue la fase di stallo per lui, che apre alla pista Mazzocchi: la Salernitana vuole 4-5 milioni per il suo pupillo, cifra che però può aumentare dopo i sondaggi col Milan. Il tempo quindi stringe sotto tutti i punti di vista.