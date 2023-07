Il punto sugli infortunati del Torino: Juric spera di recuperare Milinkovic-Savic e Linetty per la Coppa Italia

Si avvicina l’inizio di stagione na arrivano le prime tegole per Juric. Il ritiro ha infatti già fatto fermare due giocatori, considerato l’infortunio di Milinkovic-Savic e quello di Linetty, pedine importanti per il tecnico, soprattutto con la Coppa Italia che si avvicina. Entrambi restano in forte dubbio e rischiano di saltare il primo importante appuntamento di stagione.

Milinkovic-Savic, la Coppa Italia chiama

Un ko che non ci voleva quello del portierone granata, rimasto a guardare in diversi allenamenti dei propri compagni e tornato solo lunedì, nell’ultima sessione. Fermato da una distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro, ha in programma ulteriori accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio e la durata dello stop.

Linetty, futuro e Coppa Italia in dubbio

Diverso è invece per Karol Linetty. Problemi muscolari per il centrocampista polacco, che ha riscontrato un trauma elongativo al polpaccio della gamba sinistra. Anche per lui solo terapie nell’ultimo periodo, in attesa del rientro a Torino che è finalmente arrivato. Gli ultimi accertamenti potrebbero rassicurare o meno Juric, che attende di conoscere se potrà affidarsi a lui in vista della Coppa Italia. C’è molto in ballo per il polacco, compreso il futuro che resta ancora da decifrare.