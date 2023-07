Sarà una settima ricca di eventi quella del Torino: ecco il programma completo e le amichevoli in calendario

Terminate le 48 ore di riposo concesse alla squadra da Ivan Juric, il Torino si ritroverà oggi, lunedì 31 luglio, al Filadelfia per riprendere gli allenamenti. In programma, oltre alla presentazione della terza maglia, ci sono le ultime due amichevoli prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Il programma della settimana

Il Torino è pronto a riprendere gli allenamenti: i granata torneranno in campo oggi al Filadelfia per preparare le due amichevoli in programma nel mese di agosto, contro Lens e Reims. Martedì 1 agosto ci sarà la presentazione della terza maglia, per cui il club ha già fornito qualche indizio sui social, che sarà aperta al pubblico e si terrà alla Rinascente di Via Lagrange 15. Poi ci sarà la partenza per la Francia, il 2 agosto, per le ultime amichevoli estive. Gli uomini di Juric sfideranno il Lens alle ore 19:00, presso lo Stade Bollaert-Deleris. La squadra rimarrà in Francia e scenderà in campo il 6 agosto contro il Reims. Poi ci sarà un’ultima settimana di allenamenti e si comincerà a fare sul serio contro il Cagliari, per la prima giornata di Serie A.