Il Torino giocherà la terza giornata di Serie A in casa contro il Genoa di Gilardino: i biglietti sono ora disponibili

La Serie A sta ormai per iniziare. Il Torino esordirà contro il Cagliari (qui le info per i biglietti), mentre giocherà la terza giornata in casa contro il Genoa. La società ha annunciato che da oggi i biglietti verranno messi in vendita, di seguito i prezzi. I tagliandi si possono acquistare presso la biglietteria dello Stadio, presso i punti vendita Vivaticket o sul sito ufficiale del Torino FC.

Torino-Genoa: i prezzi dei biglietti

Curva Maratona 20 euro (10 euro per gli Under 18) Curva Primavera 20 euro (10 euro per gli Under 18) Distinti Granata 25 euro (10 euro per gli Under 18) Tribuna Granata 30 euro Poltroncine Granata 70 euro

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni