Manca poco alla terza amichevole dei granata, che verrà giocata contro il Lens, squadra che parteciperà alla prossima Champions League

Continua il precampionato del Torino. I granata, dopo le due vittorie convincenti contro FeralpiSalò e Modena, affronteranno per la prima volta una squadra estera, dando vita a un match di caratura internazionale. Gli avversari dei ragazzi di Juric saranno i francesi del Lens, reduci da un’ottima annata che si è conclusa con un’ inaspettata qualificazione in Champions League. Les Sang et Or, infatti, si sono piazzati secondi dietro solamente al PSG, non riuscendo a vincere il campionato addirittura per un solo punto. Un super lavoro dell’allenatore Haise, che in pochi anni è riuscito a portare una squadra di bassa classifica non solo a lottare per obiettivi più importanti, ma anche a qualificarsi alla più importante competizione internazionale.

Da Fofana a Openda, i due leader che hanno lasciato

Il mercato dei francesi, fin ora, non ha permesso all’allenatore di migliorare la rosa. Così come ormai spesso capita, diversi giocatori che si sono messi in luce hanno attirato l’attenzione di club importanti, lasciando così dopo aver raggiunto un grande traguardo. I due trasferimenti che più hanno fatto male sono quelli di Fofana e Openda. Il primo, centrocampista ex Udinese, era diventato un vero e proprio leader e simbolo della rinascita del Lens, ma ha ceduto alle sirene arabe passando all’Al-Nassr di Ronaldo. Il secondo, vero e proprio exploit della scorsa Ligue 1 con i suoi 21 gol, si è invece trasferito al Lipsia, portando circa 40 milioni nelle casse del club.

I punti di forza

I due non sono stati ancora sostituiti, e questo rende l’idea di una squadra ancora in fase di assemblamento, soprattutto considerando come in vista della prossima Champions League vadano fatti degli acquisti mirati. Tra i giocatori più temibili c’è sicuramente Danso, centrale di difesa richiesto dal Napoli e reduce da un’ottima stagione. Oltre a lui, invece, anche a centrocampo sono presenti diversi nomi importanti come quello di Frankowski. Il reparto più incompleto, invece, è l’attacco, che dopo aver perso un big come Openda è in attesa di un nuovo super numero 9. Comunque vada, sarà un bello spettacolo, tra due squadre capaci di regalare un bel gioco.