Il portiere si era fermato nel corso dei giorni precedenti e non aveva preso parte agli allenamenti: ecco l’esito dei primi esami

Problemi per il Torino e per Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo ha saltato gli ultimi allenamenti con i suoi compagni e ha preso parte all’ultima seduta nella giornata di lunedì. A frenarlo un problema fisico per il quale è stato sottoposto ad esami nelle ultime ore. Esami che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore si sottoporrà a nuovi accertamenti all’inizio della prossima settimana, una volta fatto ritorno a Torino.