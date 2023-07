Le parole di Dellavalle da Pinzolo: “Ho pianto per la Nazionale, Buongiorno è una fonte di ispirazione per me”

Dal ritiro di Pinzolo del Torino, dopo il giovane Antolini, ha parlato anche Alessandro Dellavalle. Il difensore è fresco di vittoria dell’Europeo Under 19. Di seguito le sue parole.

Su di lui

“Ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni, poi a 15 anni sono passato al Torino dove ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera e adesso sono qua in Prima Squadra. Mi rende molto orgoglioso e fiero fare parte della squadra di Torino, essendo nato a Carignano. Vestire questi colori e scendere in campo con questa maglia è un’emozione unica. Lavoro ogni giorno per migliorare e per essere sempre ai livelli del Torino”.

Sulla stagione e sull’inserimento in top 11 del campionato Primavera 1

“Siamo arrivati fino in semifinale Scudetto, noi ce l’abbiamo messa tutta però il calcio è così. Però devo dire grazie ai miei compagni e al mister per l’inserimento in top 11 del campionato Primavera 1. Questo obiettivo l’ho raggiunto grazie a loro e alla loro fiducia”.

Sul passato da attaccante

“Da piccolo giocavo in attacco, ma non vedevo molto la porta. Il mister era mio papà e mi ha detto di andare in difesa che forse era meglio”.

Sul giocare sottoetà

“Giocando e allenandomi con quelli più grandi ho capito che dovevo alzare il ritmo se ci volevo stare. Quindi se prima mi allenavo al 100%, quando sono salito con i più grandi mi allenavo al 200%, perchè volevo anche giocare con i più grandi. E infatti ho giocato sempre con i più grandi”.

Sul paragone con Buongiorno

“Il paragone con lui mi rende orgoglioso, è anche una mia fonte di ispirazione. Magari prima della partita guardo i suoi video, per vedere come si muove, si comporta e tutto. Spero un giorno di diventare come lui”.

Sul modello di difensore

“Scelgo van Dijk, perché mi piace come difende, come imposta il gioco e come attacca l’avversario”.

Sulla vittoria dell’Europeo Under 19

“A fine partita della semifinale dei playoff, mi è arrivata la notizia della convocazione. Non ero felice, perché avevo appena perso la semifinale. Però poi dopo alcuni giorni è arrivata l’ufficialità e sono scoppiato a piangere, non ci credevo. Poi il 26 giugno ci siamo ritrovati a Coverciano ed eravamo in 27, ma solo in 20 partivano per Malta. Lì mi sono detto di dover dare il 200%: dovevo partire per Malta e così è stato. Le prime tre partite sono state difficili perché ho giocato poco, però non ho mai perso la testa e allenandomi bene è arrivata l’occasione in semifinale contro la Spagna. Poi ho giocato anche in finale e abbiamo vinto”.

Sul contratto da professionista

“Prima di tutto devo ringraziare il Presidente e la società, tutti i mister e i compagni. Sono molto fiero, anche perché era l’unica cosa che volevo. Quindi ora sono legato a questo club e lavorerò ogni giorno per arrivare il più lontano possibile”.

Su Pinzolo

“Sono giorni un po’ faticosi, però è giusto così essendo un ritiro. Devi prepararti per la stagione e arrivarci al 200%, quindi ci sta che lavori duramente”.

Sui consigli di Juric

“Mi dice di essere cattivo con l’attaccante, di non farlo girare e di anticiparlo più volte possibile”.

Sul prossimo obiettivo

“Ovviamente esordire con la maglia del Torino”.

Un saluto

“Ciao a tutti i tifosi del Toro, vi mando un grande abbraccio e forza Toro!”.