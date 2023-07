La Lega ha sorteggiato il tabellone per la Coppa Italia 2023/2024: il Torino comincerà dai trentaduesimi di finale, domenica 13 agosto

La Lega Serie A ha stilato il tabellone per la Coppa Italia 2023/2024. Il Torino sarà impegnato contro la vincente tra la Feralpisalò e il Vicenza. I granata inizieranno il percorso in casa, dai trentaduesimi di finale, in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15 (da confermare). In caso di passaggio del turno gli uomini di Juric affronteranno la vincente tra Frosinone e Pisa nei sedicesimi di finale al Grande Torino, mercoledì 1 novembre. Agli ottavi ci sarà il Napoli campione d’Italia ad attendere chi avrà la meglio nei turni precedenti. Sorteggiate dallo stesso lato del tabellone la Juventus, la Roma e la Lazio.