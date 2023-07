Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, viene provato da Ivan Juric al centro della difesa a tre granata

La stagione 2023/2024 è alle porte e Ivan Juric sta lavorando a Pinzolo con la sua squadra. Uno dei giocatori più acclamati dai tifosi è proprio Alessandro Buongiorno, il numero 4 nato e cresciuto a Torino si prepara ad essere protagonista nella nuova stagione. Il classe 1999 può giocare sia da braccetto sinsitro che al centro della difesa a tre granata, ma in ritiro il tecnico croato lo sta provando spesso e volentieri al centro, con Schuurs come braccetto destro. La duttilità del giocatore è una delle sue non poche qualità, che permette di poter puntare su di lui a pieno regime. Ieri il giocatore ha parlato in ritiro e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su questo aspetto. Di seguito le sue parole.

La differenza tra i due ruoli

Il difensore ha spiegato così la differenza tra i due ruoli: “Per quanto riguarda la preferenza, secondo me quando gioco da centrale risalto meglio, ma fare il braccetto mi piace perchè posso attaccare di più, quindi posso fare assist e incursioni per aiutare i compagni in attacco. Però è vero che da centrale riesco a recuperare più palloni”. Per lui è indefferente dove giocare, ma è chiaro che la sua posizione può cambiare in base alle caratteristiche dell’avversario. Sarà Juric a decidere, con la certezza che anche Perr Schuurs può giocare al centro della difesa, oltre che da braccetto destro.