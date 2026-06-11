Secondo il Sole 24 Ore ci sarebbero sul tavolo di Bank of America alcune manifestazioni di interesse nei confronti del Torino

Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore ci sarebbero dei fondi statunitensi interessati all’acquisizione del Torino. Come riporta il giornale, sarebbero arrivate sul tavolo di Bank of America le prime offerte per la società granata: “Le proposte giunte nelle ultime settimane proverrebbero prevalentemente da investitori statunitensi, confermando il crescente interesse del capitale americano nei confronti del calcio italiano e, in particolare, della Serie A”. Tuttavia, non sono ancora stati resi i noti nomi ufficiali ma il dossier del Torino fc è finito sotto l’interesse di diversi gruppi nord americani. Inoltre, proprio nei mesi scorsi era circolata un’indiscrezione secondo cui Bank of America avrebbe sondato il mercato straniero.

Oltretutto, come riferisce il quotidiano, la valutazione del Torino si aggirerebbe intorno a una cifra superiore ai 200 milioni di euro.