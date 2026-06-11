Secondo il Sole 24 Ore ci sarebbero sul tavolo di Bank of America alcune manifestazioni di interesse nei confronti del Torino
Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore ci sarebbero dei fondi statunitensi interessati all’acquisizione del Torino. Come riporta il giornale, sarebbero arrivate sul tavolo di Bank of America le prime offerte per la società granata: “Le proposte giunte nelle ultime settimane proverrebbero prevalentemente da investitori statunitensi, confermando il crescente interesse del capitale americano nei confronti del calcio italiano e, in particolare, della Serie A”. Tuttavia, non sono ancora stati resi i noti nomi ufficiali ma il dossier del Torino fc è finito sotto l’interesse di diversi gruppi nord americani. Inoltre, proprio nei mesi scorsi era circolata un’indiscrezione secondo cui Bank of America avrebbe sondato il mercato straniero.
Oltretutto, come riferisce il quotidiano, la valutazione del Torino si aggirerebbe intorno a una cifra superiore ai 200 milioni di euro.
Se nella cifra sono compresi i debiti, allora la valutazione è corretta
TDC VATTENE, vendi ad un prezzo equo tanto per te sarà tutta plusvalenza, non hai speso niente per comprare il Toro e non hai speso niente per investimenti. Non abbiamo nemmeno un asset materiale di proprietà, il bilancio è pieno di debiti ed il valore della squadra è quasi zero.… Leggi il resto »
Sarebbe la madre di tutte la plusvalenze…
Superiore ai 200ml, addirittura!!? E dove sarebbero tutte queste proprietà nascoste!? Forse lo sgabuzzino della sede!? Vendi Nano e falla finita!
L’unica cosa che ha valore è il marchio il cui valore da quando c’è TDC è notevolmente calato perchè non abbiamo ormai più nessuna visibilità ed i risultati sportivi sono pessimi da 20 anni. Da quello che mi sembra di capire quest’anno TDC ha come obbiettivo quello di puntare sui… Leggi il resto »
L’altra cosa di potenziale valore è il bacino di tifosi, comunque di buon livello, che potrebbe crescere o quantomeno rivitalizzarsi in caso di allontanamento del presiniente.
Spero con tutto me stesso che questo possa avvenire al più presto, prima di ulteriori catastrofiche decisioni( vedi le cessioni a cui fai riferimento)