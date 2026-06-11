La società granata opta per il cambio del Team Manager del Torino, con Alessandro Gazzi il principale candidato

Dopo l’esonero di Vagnati e la prossima partenza di D’Aversa, il Torino è pronto a effettuare un altro cambio all’interno della società. Infatti il Team Manager dei granata, Alessandro Andreini, va verso l’addio e un altro Alessandro è in pole per sostituirlo. E’ il caso di Alessandro Gazzi, ex calciatore del Torino dal 2012 al 2016, con cui il club ha avviato i dialoghi per un suo possibile ritorno in granata, ma questa volta in veste diversa.