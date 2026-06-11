La società granata opta per il cambio del Team Manager del Torino, con Alessandro Gazzi il principale candidato
Dopo l’esonero di Vagnati e la prossima partenza di D’Aversa, il Torino è pronto a effettuare un altro cambio all’interno della società. Infatti il Team Manager dei granata, Alessandro Andreini, va verso l’addio e un altro Alessandro è in pole per sostituirlo. E’ il caso di Alessandro Gazzi, ex calciatore del Torino dal 2012 al 2016, con cui il club ha avviato i dialoghi per un suo possibile ritorno in granata, ma questa volta in veste diversa.
Oh …meno male che anche questo scappato di casa leva le tende….
Carie paiasu cuntabale vattene
Spero di vedere Gazzi, persona seria e intelligente, nella società prossima ventura (non il tagliagole) e che non si sporchi mischiandosi con quella attuale.