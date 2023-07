Continua a Pinzolo la preparazione per la squadra di Ivan Juric, oggi impegnata in una doppia sessione di allenamento

La squadra di Ivan Juric si continua ad allenare a Pinzolo. Anche oggi, martedì 26 luglio, doppia seduta di allenamento in Trentino Alto-Adige. Di seguito la diretta dell’allenamento mattutino.

Torino, la diretta dell’allenamento

Ore 11.00 I giocatori stanno adesso correndo in campo

Ore 10.35 I giocatori che non sono presenti in campo stanno lavorando in piscina.

Ore 10.20 Karamoh prosegue il proprio lavoro personalizzato, le condizioni del francese stanno però migliorando.

Ore 10.00 Sul campo principale di Pinzolo iniziano a lavorare Popa e Brezzo insieme al preparatore Cataldi. Nell’altra metà campo stanno lavorando Tameze, Ricci, Ciammaglichella, Silva, Dembele, Savva, Antolini e Dellavalle.

Ore 9:30 Iniziano a lavorare in palestra alcuni giocatori