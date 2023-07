Adrien Tameze ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino nella gara amichevole contro il Modena: ecco com’è andato

Adrien Tameze è l’ultimo colpo di mercato messo a segno da Davide Vagnati. Il centrocampista è stato fortemente voluto da Ivan Juric, che lo aveva allenato durante il suo ultimo anno sulla panchina dell’Hellas Verona. Il croato chiede da tempo dei rinforzi alla società che possano aumentare il tasso di fisicità dei suoi uomini e il club sta cercando di accontentarlo nel miglior modo possibile. Dopo aver conosciuto la squadra e aver sostenuto qualche allenamento a Pinzolo, Tameze ha fatto finalmente il suo esordio con la maglia del Torino.

La prima di Tameze

Nella gara amichevole vinta dal Toro contro il Modena, Tameze ha avuto spazio nella ripresa. L’ex Verona ha preso il posto di Samuele Ricci al rientro dagli spogliatoi e ha giocato per tutti i secondi 45 minuti di gioco. Si è fin da subito notato come il centrocampista si sia adattato senza alcun problema agli schemi del Torino, mostrandosi ampiamente a proprio agio in linea mediana. Il numero 61 ha garantito non solo sostanza al centrocampo di Juric, ma si è anche distinto per alcune giocate di qualità. Su tutte il tiro dalla distanza al minuto 71′, quando dopo un fraseggio con Karamoh ha sfiorato il primo gol con i suoi nuovi compagni. Quello di Tameze, dunque, è stato davvero un ottimo esordio. Ora il ragazzo avrà modo di continuare la preparazione sotto la guida tecnica di Juric, con l’obbiettivo di arrivare in gran forma alla prima gara di Serie A contro il Cagliari.