I top e flop di Torino-Modena: bel gol di Nemanja Radonjic, male Samuele Ricci in mezzo al campo nel primo tempo

nostro inviato a Pinzolo – Seconda amichevole che termina con il punteggio di 2-1 per il Torino contro il Modena. Decidono la partita i gol di Radonjic al 10′ e di Bellanova al 34′. Inutile per i canarini il gol di Magnino al minuto numero 80. Di seguito i top e i flop della partita.

Torino-Modena: i top

RADONJIC: trova subito il gol con una grande giocata, sbloccando la partita al minuto numero 10 con uno scavetto sontuoso. Oltre ai soliti colpi di tacco, tante giocate intelligenti con il numero 10 sulle spalle. Oggi il serbo era molto ispirato.

GINEITIS: fluido e dinamico in mezzo al campo. Recupera un ottimo pallone e fa assist per Radonjic, dimostrando di migliorare sempre di più. Il lituano ha brillato in mezzo al campo.

BELLANOVA: buona la prima per Bellanova da titolare. Ottimi movimenti sulla fascia destra e un bel gol con il sinistro al 34′ dopo un incursione.

TAMEZE: entra nel secondo tempo al posto di Ricci e fa una grande partita. Non solo fisicità e posizionamento corretto, ma anche molto bene con i piedi. Sfiora il gol con una conclusione di destro.

Torino-Modena: i flop

RICCI: per lui una prova al di sotto delle aspettative. Arrivato solo da una settimana in ritiro, deve ancora mettere benzina nella gambe. Due falli da ammonizione nel primo tempo e parecchi movimenti in ritardo.

VERDI: mai veramente pericoloso nel corso del secondo tempo. Sembra non essere adatto agli schemi di Juric e perde troppi palloni.