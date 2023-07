Ange Caumenan N’Guessan è sceso in campo nell’amichevole contro il Modena: Juric ne ha parlato molto bene al termine della gara

Dopo aver battuto la Feralpisalò gli uomini di Juric hanno sconfitto anche il Modena, per 2-1. A decidere la gara sono state le reti di Radonjic e di Bellanova durante il primo tempo. Per i canarini, invece, ha accorciato le distanze Magnino. Al match ha preso parte anche Ange N’Guessan, giovane talento classe 2003 che ha preso il posto di Schuurs nei minuti finali della partita. Il ragazzo si è mosso bene e Ivan Juric ne ha parlato nella conferenza stampa successiva alla sfida.

Le parole di Juric

L’allenatore croato si è esposto così sul giovane difensore francese: “N’Guessan è quello che mi è sembrato più avanti dei giovani, anche Dellavalle mi è sembrato interessante. Ange deve crescere un po’ fisicamente ma può avere spazio, anche perché voglio solo cinque difensori e potrebbe esserci spazio per un giovane”. Parole che lasciano aperte al ragazzo le possibilità di giocare in prima squadra nel corso della prossima stagione di Serie A. Al momento i difensori centrali nella rosa granata sono quattro: Buongiorno, Schuurs, Djidji e Zima. N’Guessan potrebbe quindi aggiungersi a questi ultimi per essere il quinto dei difensori che Juric vorrebbe avere a disposizione.