Il difensore ceco, di nuovo a disposizione, vuole riconquistare il suo posto nelle retrovie e sta provando a farlo durante la preparazione

Ai nastri di partenza per la nuova stagione del Torino, che ha dato il via alla preparazione. Tra i grandi ritorni, quello di David Zima. Un acquisto fatto in casa per Ivan Juric che, dopo essersene privato per quasi tutta la durata della stagione conclusa da poco, può finalmente rivederlo in campo e prepararlo per la prossima stagione. La difesa granata lo attende così come il suo riscatto dopo il periodo sfortunato.

Toro, Zima recuperato a pieno regime

Il ceco è pronto a riprendersi il suo posto e ha già lanciato i primi segnali in questi giorni di ritiro a Pinzolo al suo tecnico. Si è inoltre ridotto le vacanze per rientrare prima sotto la Mole e cominciare sin da subito a lavorare. Una mossa che fa ben sperare non solo dal punto di vista fisico. Il morale è infatti alto e l’obiettivo nel mirino è chiaro: evitare ricadute. Le premesse, ad ora, sono buone e anche dalla prima amichevole stagionale, quella contro la Feralpisalò, sono arrivati segnali incoraggianti.

Zima, posto da titolare nel mirino

L’operazione al menisco sembra essere archiviata e ad attendere Zima c’è ora il suo Toro, per la terza stagione insieme. Per far sì che sia la migliore, il difensore vuole mettersi in mostra a partire proprio dal ritiro a Pinzolo, per riconquistare il suo posto da titolare. Con Koffi Djidji ancora alle prese con un alcuni problemi dovuti all’ernia, per il numero 6 questa è la chance giusta per provarci e magari riuscirci.