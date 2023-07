Il presidente Cairo ha annunciato di aver acquistato una nuova sede che sarà inaugurata nei prossimi mesi: ecco dove

Come annunciato dal presidente Urbano Cairo, il Torino avrà presto una nuova sede. Il patron granata ha acquistato un nuovo edificio dove stabilire il quartier generale del club vicino alla Galleria San Federico, nel centro di Torino, in Via Viotti 11. Sarà un cambiamento importante per l’era Cairo: gli uffici della squadra, infatti, hanno sempre operato in Via Arcivescovado. I lavori per la riqualificazione della struttura partiranno a breve e l’inaugurazione della nuova sede è prevista in autunno.