Le ultime sull’infortunio di Buongiorno verso la sfida contro il Milan: Juric spera di recuperare il difensore

Nella sfida del Bentegodi contro il Verona non si è visto Alessandro Buongiorno. Il difensore, come annunciato da Ivan Juric in conferenza prima della partita, ha riscontrato un problema all’adduttore e – seppur convocato – non ha potuto mettere piede in campo. Se contro i gialloblù l’allenatore si è potuto permettere di schierare una difesa inedita, formata da Masina, Lovato e Vojvoda, la speranza in vista della partita contro il Milan è che il vice capitano possa recuperare.

Le sensazioni

“Vedremo se riusciremo a recuperare Buongiorno perché lui ci dà una spinta emotiva importantissima“: queste le parole nell’intervista post-partita del mister, il quale non ha dato informazioni in più riguardo il problema riscontrato dal vice capitano. La sensazione, data la partita in programma sabato sera, è che se Buongiorno dovesse rientrare in gruppo entro giovedì potrebbe partire titolare. In caso contrario, non sarebbe conveniente rischiare il difensore in vista della trasferta di Bergamo e di un’eventuale chiamata per l’Europeo.

Una stagione sfortunata

Quello all’adduttore è il terzo problema stagionale per il difensore, che mai come quest’anno ha sofferto così tanto. Nel mese di ottobre Buongiorno aveva saltato le sfide contro Lecce, Juventus e Inter sempre per un problema all’adduttore, mentre a febbraio si è fermato a causa dell’infortunio alla spalla che tanto ha fatto preoccupare tifosi e staff. Quella di domenica è stata la 9ª partita stagionale saltata per problemi fisici, e la speranza di tutti è che fosse l’ultima. L’assenza del vice capitano, in una difesa già totalmente condizionata dal lungo stop di Schuurs, non può che essersi fatta sentire – nonostante il dato dei gol subiti non sembra confermare questa opinione. Adesso Juric spera di averlo in queste due ultime partite importanti per continuare a sognare per l’Europa, che potrebbero anche essere le ultime in maglia granata.