Il punto sulla lotta all’Europa dopo la vittoria della Fiorentina nel posticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A

Con il posticipo tra Fiorentina e Monza la 36ª giornata del campionato di Serie A va ufficialmente in archivio. Gli uomini di Italiano hanno ottenuto i tre punti contro i brianzoli che comunque hanno dato filo da torcere ai viola. 2-1 il risultato finale all’Artemio Franchi, che ha permesso alla Fiorentina di agguantare l’ottavo posto e di scavalcare il Napoli, che ha perso in casa contro un super Bologna. Ecco gli scenari per la qualificazione all’Europa a due giornate dal termine della stagione.

Torino in Europa, i possibili scenari

Due giornate al termine del campionato. Il Torino, allo stato attuale delle cose, si trova al decimo posto a quota 50 punti. Gli uomini di Juric sono preceduti in classifica da Napoli e Fiorentina, rispettivamente a quota 51 e 53. Per i granata l’ottavo posto vorrebbe dire qualificazione certa alle prossime coppe europee, mentre potrebbe bastare il nono se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League da ottava in classifica. Il Toro, intanto, dovrà fare il possibile per ottenere punti nelle prossime gare. Una missione tutt’altro che semplice visto il calibro delle avversarie che i granata affronteranno nelle prossime settimane. Zapata e compagni dovranno infatti vedersela prima con il Milan, che comunque è già aritmeticamente certo di partecipare alla prossima Champions League, e poi con l’Atalanta. I nerazzurri, seppur con una gara in meno, sono in piena lotta per il quinto posto e non sarà facile uscire dal Gewiss Stadium con dei punti in tasca.

I prossimi avversari di Fiorentina e Napoli

Una buona notizia per il Toro è che Fiorentina e Napoli si affronteranno in uno scontro diretto nella prossima giornata di Serie A. Probabile che l’una possa togliere dei punti all’altra, a meno che la gara non finisca in pareggio. I granata potrebbero dunque approfittarne per assicurarsi una buona posizione in vista dell’ultima giornata. Poi i viola affronteranno il Cagliari, in lotta per la salvezza. Il Napoli ospiterà invece il Lecce, aritmeticamente salvo.