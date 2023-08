Calciomercato Torino / Il trequartista ucraino ha fatto sapere che tornerebbe volentieri in Italia. Il 3-4-2-1 di Juric è perfetto per lui

Ci vogliono circa cinque ore di auto per percorrere la strada che da Marsiglia porta a Torino: un tempo che, man mano che la trattativa per Ruslan Malinovskyi prosegue, sembra accorciarsi sempre di più. Ivan Juric spera che quella strada il trequartista ucraino possa percorrerla al più presto, perché vorrebbe dire avere a disposizione un giocatore di qualità, che in parte già conosce anche i movimenti che dovrà fare avendo giocato negli ultimi anni prima nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, poi nell’Olympique Marsiglia di Igor Tudor, due tecnici che spesso utilizzano il 3-4-2-1 e che hanno idee calcistiche molto simili a quelle di Juric.

Calciomercato Torino: Malinovkyi vorrebbe tornare in Italia

Forse proprio per quel modo di giocare che ha il Torino o forse anche per altri motivi, Malinovskyi ha fatto sapere che gli piacerebbe tornare in Italia e soprattutto che la possibilità di trasferirsi in granata. Davide Vagnati ha quindi incassato il primo importante sì, resta ora da ottenere quello dell’Olympique Marsiglia, club con cui i rapporti sono comunque buoni: un anno fa era stata portata a termine la trattativa per il trasferimento di Nemanja Radonjic, poi regolarmente riscattato dal Torino.

Occhio al Besiktas

Vagnati ha chiesto Malinovskyi in prestito ma con un diritto di riscatto per il cartellino, con il club francese sta ora trattando sulle cifre e sulla formula ma spera di arrivare a un accordo in tempi brevi. Il dt, non appena si è creata la possibilità di imbastire una trattativa per il calciatore ucraino non si è fatto pregare, ha fiutato immediatamente il possibile affare ed è stato bravo e lesto a farsi avanti: ora però dovrà riuscire a chiudere l’accordo, anche perché Malinkovskyi non interessa solo al Torino ma sulle sue tracce ci sono anche altre squadre come il Besiktas.