Calciomercato Torino / Sempre più vicino il ritorno del calciatore croato sotto la Mole: il trequartista è arrivato in Italia

Per il ritorno di Nikola Vlasic al Torino ormai ci siamo: la fumata bianca non c’è ancora ma arriverà molto presto, lo dimostra il fatto che il trequartista croato è arrivato in Italia, più precisamente a Milano dove nelle prossime ore (massimo giorni) dovrebbe incontrare Urbano Cairo per firmare il nuovo contratto. Dopo settimane di muro contro muro, Torino e West Ham si sono venute incontro: la società granata ha alzato l’offerta a 11 milioni più bonus e quella inglese si è detta disposta ad abbassare le proprie pretese. Vanno ancora limati alcuni dettagli ma la trattativa sembra essere finalmente giunta ai titoli di coda: nelle prossime ore sono attese novità.