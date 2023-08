La Lazio ha intenzione di alzare l’offerta per Samuele Ricci, con la speranza di convincere il Torino a cedere il giocatore

La Lazio continua il pressing per Samuele Ricci. Come espressamente dichiarato da Claudio Lotito, il centrocampista granata è uno dei principali obbiettivi di Maurizio Sarri, che si sarebbe “fissato” con il classe 2001. I discorsi per il calciatore proseguono da tempo, ma tra Torino e Lazio c’è sempre stata una grande differenza tra la proposta dei biancocelesti e la richiesta di Cairo, che vorrebbe 30 milioni di euro. I capitolini, però, sembrano non mollare la presa e sono pronti ad alzare l’offerta per convincere i granata a cedere il centrocampista. A tal proposito Lotito è disposto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro bonus compresi, compiendo un ulteriore sforzo per accontentare le richieste del tecnico. Ad oggi non esiste alcun accordo tra le parti, ma il Toro valuterà in settimana il da farsi alla luce del nuovo affondo biancoceleste.

Le parole di Vagnati

Lo stesso Davide Vagnati aveva parlato della questione nei giorni scorsi: “La situazione di Ricci è molto semplice. Samuele è normale che sia attenzionato da club importanti, è un ragazzo top, è giovane ed è entrato nel giro della Nazionale. Per fortuna non abbiamo bisogno di vendere per forza i giocatori, valutiamo tutte le cose insieme anche al ragazzo, ma l’obiettivo è fare una squadra importante. Ricci è un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del domani. Poi nel calcio può succedere di tutto”. Parole non hanno del tutto tranquillizzato i tifosi del Toro, ma che non hanno nemmeno aperto ufficialmente a una cessione.

Reims-Torino, problemi per Ricci

Intanto Samuele Ricci è uscito malconcio dalla gara amichevole contro il Reims, che il Torino ha perso in extremis per 2-1. Il giocatore aveva subito un brutto intervento nel corso della prima frazione di gioco, ma era riuscito a stringere i denti fino alla mezz’ora. Poi si è accasciato a terra toccandosi vistosamente il piede ed è stato costretto ad abbandonare il campo per il dolore. Al suo posto Juric ha mandato in campo Simone Verdi. Le sue condizioni andranno comunque valutate nelle prossime ore, ma per il numero 28 dovrebbe trattarsi di una forte contusione.