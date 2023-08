Calciomercato Torino / Ruslan Malinovskyi, attaccante del Marsiglia, non è stato convocato dai francesi: su di lui c’è il Torino

Segnali di calciomercato per il Torino che arrivano dalla Francia. I granata infatti, dopo aver chiuso per il ritorno di Nikola Vlasic, sono vicini anche a Ruslan Malinovskyi del Marsiglia. Domani sera i francesi saranno impegnati nei preliminari di Champions League contro il Panathinaikos, ma il giocatore non è stato convocato. Il sì del giocatore è arrivato e presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Toro.