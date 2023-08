Calciomercato Torino / Interesse della Ternana per Brian Bayeye: l’esterno francese può partire in prestito in Serie B

Prosegue senza sosta il mercato del Torino. Davide Vagnati, dopo aver completato l’acquisto a titolo definitivo di Nikola Vlasic, che ha svolto in mattinata le visite mediche, si sta concentrando sulle uscite prima di affondare il colpo per un altro trequartista. Il nome più caldo, in questo momento, è quello di Brian Bayeye. L’esterno destro, che non ha giocato molto nel precampionato, è infatti richiesto dalla Ternana, che gradirebbe un suo arrivo in prestito. Il Ds Capozucca ha già aperto i contatti con Vagnati, che sembra disposto a una soluzione del genere per il classe 2000, il quale riuscirebbe così ad aumentare il proprio minutaggio. Nella scorsa stagione, infatti, Bayeye ha giocato poche volte, venendo relegato in panchina per quasi la totalità del girone di ritorno. Adesso, per lui, si aprono le porte di una possibilità in Serie B con la maglia degli umbri.