Il croato sta effettuando le visite mediche dopo che ieri è stato trovato l’accordo tra West Ham e Torino

Vlasic sta effettuando le visite mediche: seguirà l’annuncio, se non ci saranno intoppi, poi già da oggi sarà a disposizione di Ivan Juric in vista della sfida di lunedì in Coppa Italia. Dopo una rincorsa lunga tutta l’estate, il Torino e il West Ham hanno trovato l’accordo su una base di quasi 13 milioni di euro: ora all’appello manca un altro trequartista ma nel frattempo l’allenatore potrà avere a disposizione uno dei punti fermi della squadra dello scorso anno.