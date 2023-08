Il Torino, ancora alla ricerca di un esterno sinistro e di due trequartisti, si concentrerà prima su questi ultimi

A una settimana dal primo impegno ufficiale della nuova stagione, il Torino ha il tempo di fiondarsi sul mercato. I granata, sotto il nome di Davide Vagnati, sono alla ricerca di nomi che possano completare la rosa e allo stesso tempo incrementarne il livello. Quello che manca, in questo momento, è sicuramente un esterno sinistro e due trequartisti, al netto di modifiche provocate da eventuali cessioni. La priorità del direttore tecnico, però, è quella di concentrarsi prima sulla zona della trequarti, dove Vlasic e Malinovskyi sembrano ormai essere in pugno, per poi fiondarsi sulla fascia sinistra negli ultimi giorni di mercato.

Prima la trequarti

A proposito di trequarti, è ormai fatta per il ritorno di Vlasic. Dopo un tira e molla di quasi due mesi tra granata e West Ham, sembra che la voglia del giocatore abbia prevalso sulle richieste molto alte degli inglesi. Il croato, infatti, una volta tornato a Londra era stato messo ai margini, motivo per cui i granata hanno capito che si sarebbe potuto affondare il colpo. Operazione questa volta a titolo definitivo, con Vlasic che arriverà in Piemonte per 10 milioni più 2 di bonus. Come detto negli ultimi giorni, però, il ritorno del croato non basta al Toro, che deve sostituire anche Miranchuk. In questo senso, lo stesso Vagnati si è mosso per l’acquisto di Ruslan Malinovskyi, in uscita dal Marsiglia. L’ucraino ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, e ci si aspetta ora un contatto tra il Toro e i francesi, in buoni rapporti dopo l’operazione Radonjic dello scorso anno.

Poi l’esterno

Una volta concluse le due trattative, il club può poi concentrarsi sull’ultimo obiettivo, ovvero l’esterno sinistro. Dopo il lungo inseguimento nei confronti di Doig, Vagnati sembra ormai aver abbandonato definitivamente la pista che avrebbe portato allo scozzese, anche in seguito a dei ripensamenti da parte di Juric. In stand-by anche il nome di Mazzocchi. Insomma, il programma è chiaro: prima si chiudono i trequartisti e poi si penserà alla fascia.