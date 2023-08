Il Torino e il West Ham hanno chiuso l’accordo per il ritorno di Vlasic: domani previste le visite mediche, poi con Juric

Il Torino ha trovato l’accordo per il ritorno di Vlasic: il club granata e il West Ham hanno finalmente raggiunto l’intesa per la cessione del croato. Il trequartista svolgerà probabilmente già domani le visite mediche, poi si aggregherà ai compagni in vista del debutto stagionale di lunedì in Coppa Italia.