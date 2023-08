Il Torino potrebbe finalmente mettere a posto la trequarti: si attendono sviluppi per le trattative relative a Vlasic e Malinovskyi

Quella che è cominciata oggi potrebbe essere una settimana decisamente importante per il calciomercato del Torino. Davide Vagnati potrebbe finalmente chiudere due colpi in entrata sulla trequarti: si tratta di Nikola Vlasic e di Ruslan Malinovskyi, ultimo nome su cui il club ha messo gli occhi. Due acquisti che garantirebbero ai granata esperienza e grande tecnica negli ultimi metri e che colmerebbero quella carenza di qualità che nelle ultime uscite della squadra è sembrata piuttosto evidente. Non a caso, contro Lens e Reims, gli uomini di Juric sono andati incontro a un pareggio e a una sconfitta, calciando solo 5 volte in 180 minuti nello specchio della porta. Ora il Torino spera di chiudere in fretta per Vlasic e Malinovskyi.

Vlasic-Malinovskyi vicini: gli aggiornamenti

Il club ha fiducia di chiudere per entrambi nel corso della settimana: Vagnati è forte del fatto di avere il sì di entrambi i giocatori. Con il Marsiglia si sta lavorando intensamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con quest’ultimo che sarebbe fissato alla cifra di 10 milioni di euro. Cifra identica a quella offerta al West Ham per riportare in granata Nikola Vlasic, ma questa volta a titolo definitivo. Le parti si sono decisamente avvicinate (tanto che ieri il calciatore era in Italia, a Milano) e in società si spera di poter chiudere l’operazione, ponendo fine a una trattativa che va avanti davvero da troppo tempo.

I numeri in Serie A

Appena arrivato in Italia Vlasic ha mostrato subito una gran capacità di adattamento: nella sua prima stagione in Serie A ha collezionato la bellezza di 8 assist e 5 gol in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia. Numeri importanti per un giocatore straniero alla prima esperienza nel nostro paese. Decisamente convincenti anche le statistiche dell’ex Atalanta, che tra Serie A e Coppa Italia ha realizzato 30 gol e 28 assist in 143 presenze. In Francia ha invece deluso le aspettative: solamente 2 reti e 1 assist con la maglia del Marsiglia.