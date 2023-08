Ruslan Malinovskyi è finito nel mirino del Torino, alla ricerca di un nuovo trequartista: ecco chi è l’ucraino

Dall’Ucraina al Belgio, prima di arrivare a dominare in Italia con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: ecco chi è Ruslan Malinkovskyi, il trequartista tecnico dotato di un gran tiro da fuori.

Chi è Ruslan Malinovskyi

Trequartista ucraino nato il 4 maggio 1993 a Zhytomyr, Malinovskyi ha mosso i primi passi nella squadra locale, prima di completare il processo di maturazione allo Shakhtar Donetsk, la prima squadra della nazione. Inizialmente il mancino viene aggregato alla squadra B, prima di venire ceduto in prestito al Sevastopol e allo Zorja. Il giocatore non vede però le proprie qualità venire apprezzate nel paese natale, per questo decide di “emigrare” in Belgio, dove firma con il Genk. Lì l’ucraino passa tre anni da top player, riuscendo a mettersi in mostra con ottime cifre realizzative. 30 gol e 32 assist in 135 partite, numeri che attraggono l’Atalanta, sempre abile nel fiutare colpi del genere. Malinovskyi, allora, arriva a Bergamo nell’estate del 2019, entrando piano piano nelle gerarchie di Gasperini, il quale lo aiuta a sgrezzarsi e lo modella a proprio piacimento. Il classe ’93, nel 3-4-2-1 del tecnico piemontese dimostra di poterci stare alla perfezione, e lo dimostrano anche i numeri. Tiri da fuori, imbucate e presenza tra le linee gli permettono di giungere a quota 30 gol e 28 assist in 143 presenze, niente male per un giocatore alla prima esperienza in un top campionato. Rendimento che, però, cala all’inizio della scorsa stagione. La voglia di Malinovskyi di andare via si scontra con la tenacia di Gasperini, e i due iniziano ad avere delle frizioni. Risultato? Panchina fino a gennaio, quando arriva la chiamata del Marsiglia. In Francia ci si aspettava che Ruslan potesse dare il meglio di sé, ma così non è stato. Solo 2 gol e 1 assist in 23 presenze, con l’ucraino finito poi ai margini della rosa.

Le caratteristiche tecniche

Malinovskyi è un trequartista che fa della tecnica l’arma migliore, oltre che della forza fisica. Giocatore molto duttile, può anche essere in grado di svolgere i compiti da mezzala. La specialità della casa è, come noto, il tiro da fuori. L’ucraino ha un sinistro davvero potente, che negli anni gli appassionati della Serie A hanno imparato ad ammirare. Tantissimi, infatti, sono stati i gol da fuori area con la maglia della Dea. Calci d’angolo, punizioni, e rigori, inoltre, sono un suo punto forte.