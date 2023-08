Calciomercato Serie A / Sirene francesi dal Marsiglia per Correa, mentre il secondo portiere dell’Inter sarà Audero

A pochi giorni dall’inizio della nuova Serie A, le squadre continuano a muoversi sul calciomercato. Movimenti sia in entrata che in uscita, con le società alla ricerca del giusto affare. Per quanto riguarda l’Inter, ci sono sirene francesi per Joaquin Correa. L’argentino, pupillo di Simone Inzaghi (che ha appena rinnovato per un’altra stagione sulla panchina nerazzurra) non ha mai fatto bene come alla Lazio. Adesso è in uscita e su di lui c’è il Marsiglia, che potrebbe prenderlo in caso di partenza di Vitinha. Inoltre dopo l’arrivo di Sommer dal Bayern Monaco, che farà il primo portiere, è in arrivo Emil Audero dalla Sampdoria. Filip Stankovic, classe 2002, potrebbe fare il percorso inverso andando in Serie B.

Bologna: Skorupski tentato dall’Arabia

Il Bologna di Thiago Motta ha proposto un biennale da 3 milioni a stagione al portiere Lukasz Skorupski. Il portiere però è tentato dall’Arabia, in quanto l’Abha Club è sulle sue tracce. Le voci che arrivano dalla Polonia sono queste, con la volontà del club rossoblù di trattenere il portiere.

Genoa: piace Pierre Kunde

In casa Genoa invece, c’è un nuovo nome per il centrocampo: Pierre Kunde dell’Olympiacos. Camerunense classe 1995, ha già giocato anche in Spagna e in Germania. L’unico ostacolo nell’operazione, riguarda il fatto che il giocatore andrebbe ad occupare uno slot per gli extracomunitari.