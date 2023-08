Calciomercato Torino / Torino che ragiona con l’Atalanta: potrebbe esserci uno scambio tra Brandon Soppy e Wilfried Singo

A pochi giorni dall’inizio della Coppa Italia e del campionato, il Torino continua a muoversi sul mercato. I granata al momento stanno ragionando con l’Atalanta, per lo scambio di due giocatori. I due giocatori in questione sono Brandon Soppy e Wilfried Singo. Soppy, classe 2002, è in rotta con Gasperini ed è in uscita dal club bergamasco. In caso l’esterno destro arrivasse a Torino, Singo approderebbe nella squadra del presidente Percassi. Il contratto dell’ivoriano scade nel 2024 e il momento per monetizzare, senza il rinnovo di contratto, è proprio questo. Non solo la cessione, anche lo scambio può essere una soluzione. Al momento sulla destra Ivan Juric ha a disposizone lui, Bellanova e Bayeye.