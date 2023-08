Il presidente del Torino, Urbano Cairo, con un post su Instagram ha commentato la cessione di Wilfried Singo al Monaco

Con un lungo post pubblicato sulla propria bacheca di Instagram, il presidente granata, Urbano Cairo, ha commentato l’addio di Wilfried Singo: “Ricordo ancora l’incontro con Maxime Nana’, il procuratore di Singo, alla fine di gennaio del 2019. In quell’occasione Maxime mi propose di occupare un posto da extra comunitario con Singo in cui lui credeva ciecamente. Maxime ci aveva portato un anno prima Nkoulou che aveva fatto benissimo. Anche se la cosa era un po’ folle, tant’è che tutti erano contrari, io decisi al volo di fidarmi di Maxime che credeva così tanto in Singo. Lo prendemmo. Fece benissimo in Primavera e poi esordì prima in Europa league contro il Debrecen ad agosto 2019 e poi in serie A a Cagliari a giugno 2020 diventando titolare inamovibile del Toro. Ragazzo straordinario, silenzioso, applicato, umile, generoso e educatissimo ha fatto dei progressi incredibili dal suo arrivo al Toro ad oggi. Ora comincia una nuova fase della sua carriera al Monaco e gli auguro di ottenere i grandi risultati che merita. In bocca al lupo Wilfried! Faremo il tifo per te!!”.