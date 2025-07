Il difensore cileno dopo una stagione è diventato uno dei giocatori chiave dei granata, e ora sfiderà la sua ex squadra in due amichevoli

In una stagione senza aver ottenuto particolari successi, il Torino può però essere soddisfatto di aver trovato un ottimo interprete per la difesa che nel corso della stagione si è distinto tra i migliori della squadra. Si tratta di Marioan.

Dopo la cessione di Buongiorno, la dirigenza del Torino ha voluto investire parte del ricavato della trattativa per cercare di sostituire il difensore italiano. Oltre a Coco, i granata hanno voluto investire su Maripan che dopo 5 stagioni al Monaco è arrivato in Serie A per una cifra di quasi 5 milioni. Il cileno al Torino dopo un inizio di stagione in punta di piedi è riuscito nel corso delle giornate a ritagliarsi sempre più spazio, distinguendosi come un valido punto di riferimento della squadra. E oggi affronterà la sua ex squadra, il Monaco.

Maripan ritrova la sua ex squadra

Oggi e domani la squadra di Baroni affronterà il Monaco in una doppia amichevole al centro sportivo di La Turbie. Oltre ai nuovi giocatori, l’attenzione sarà rivolta anche su uno degli ex di questa partita. Si tratta di Maripan che tornerà a giocare contro la sua ex squadra dopo essere diventato uno dei leader del Torino.

Il passato al Monaco

Al termine della sua esperienza all’Alaves, Maripan nel 2019 è arrivato al Monaco per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Un investimento importante che ha permesso alla squadra francese di poter contare sulle prestazioni del difensore cileno per le successive 5 stagioni. In Francia Maripan ha sempre ottenuto un discreto minutaggio, senza mai scendere sotto le 20 presenze stagionali, in cui è anche riuscito a collezionare un discreto bottino di 11 gol realizzati. Dopo 5 anni al Monaco, Maripan è arrivato a Torino con un compito non facile, quello di cercare di risollevare la difesa granata dopo l’addio di un giocatore chiave come Buongiorno. Nel corso della scorsa stagione il cileno è riuscito a non deludere le aspettative, sostenendo il reparto difensivo della squadra e riuscendo a salvare il risultato in più di un’occasione.