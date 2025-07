Swg ha chiesto agli intervistati se sarebbero favorevoli alla nascita di un nuovo partito con Cairo alla guida

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano le ultime notizie il presidente del Torino avrebbe commissionato un sondaggio all’istituto di ricerca Swg rivolto agli elettori italiani, per determinare come sarebbe vista una sua comparsa in politica e l’eventuale nascita di un nuovo partito con lui al comando.

Le domande del sondaggio

Tra le diverse domande del sondaggio, ai lettori viene chiesto: “Siete interessati a un nuovo partito che promuova una politica seria, con volti nuovi, attento al ceto medio impoverito e alle fasce deboli?”. Una prima domanda a cui viene collegata la seconda che riguarda Cairo in prima persona: “Ritenete che Urbano Cairo sarebbe adatto a guidare una forza politica come quella descritta prima?”. Infine tra le altre domande, il sondaggio ha chiesto ai lettori se sarebbero disposti a votare per un nuovo partito guidato dal presidente del Torino: “In una scala da 0 a 100, con quale probabilità potreste votare per un nuovo partito come quello descritto sopra alle prossime elezioni politiche, se fosse guidato da Urbano Cairo?”

La reazione di Cairo al sondaggio

Sebbene questo sondaggio testimoni le ambizioni politiche di Cairo, il presidente del Torino ha negato a Il Fatto Quotidiano: “È un’informazione sbagliata, io non ho commissionato proprio nulla e non sono a conoscenza di sondaggi”.