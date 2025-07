I lettori di Toro.it hanno dato la loro opinione sull’arrivo del nuovo trequartista marocchino: l’80% è soddisfatto del nuovo acquisto

Negli scorsi giorni ci siamo rivolti ai lettori di Toro.it per conoscere la loro opinione sull’arrivo di Zakaria Aboukhlal.

Il sondaggio rivela che l’80% dei lettori sono lieti dell’arrivo di Aboukhlal, mentre solamente il 20% non sembra essere soddisfatto dell’ultimo acquisto del Torino. La società ha trattato per il nuovo giocatore al fine di dare un ulteriore interprete per la trequarti a Baroni, pochi giorni dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ngonge.