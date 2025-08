Il Deportivo Alavés si inserisce nella corsa per Antonio Sanabria. Gli spagnoli hanno manifestato interesse per l’attaccante

Antonio Sanabria cerca squadra. Il paraguayano è in cima alla lista degli esuberi del Torino e si guarda attorno in attesa di una nuova avventura. In questi giorni ci sono stati contatti approfonditi tra il Toro e la Cremonese per il giocatore.

I giochi, però, non sono ancora finiti. Nelle ultime ore il Deportivo Alavés si è inserito nella corsa per Sanabria. Gli spagnoli sono alla ricerca di una prima punta e hanno individuato nel sudamericano un valido profilo per il proprio gioco.

La stagione dell’Alavés

Il Deportivo Alavés cerca riscatto dopo una stagione complicata. I Babazorros (in spagnolo “i mangiatori di fagioli”) hanno concluso la scorsa Liga al quindicesimo posto. La squadra allenata da Eduardo Coudet ha ottenuto la salvezza per appena 2 punti.

L’Alavés vuole rialzare il capo e regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Il club spagnolo cerca una prima punta visto lo scarso rendimento davanti alla porta. Sanabria potrebbe rinascere nella Liga dopo una stagione difficile al Torino. Solo il tempo rivelerà quale sarà la prossima destinazione del calciatore.