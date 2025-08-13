Vagnati segue il serbo del Verona come alternativa a Elmas: la valutazione dei veneti non è proibitiva, ma c’è concorrenza

Dopo Simeone non ci si può fermare. Mancano solo 5 giorni all’esordio stagionale ufficiale del Torino, che continua a lavorare tra campo e scrivania. A proposito di quest’ultima vanno avanti le trattative in chiave mercato, che riguardano sia le entrate che le uscite. Servono ancora acquisti per rinforzare una rosa che vuole quantomeno provare a competere per l’Europa, e in questo senso oltre a un terzino sinistro è necessario far arrivare in città un altro giocatore offensivo, oltre Ngonge e Aboukhlal. L’obiettivo principale di Vagnati e Cairo è il ritorno di Elmas, e se fino a qualche giorno fa si poteva immaginare un suo ritorno negli ultimi giorni della sessione adesso l’inserimento del Napoli ha reso molto più complicata la trattativa, considerando come il macedone tornerebbe in Campania “anche a piedi”. Ecco che il direttore tecnico granata ha iniziato a guardarsi intorno valutando altre alternative, tra cui Stefan Mitrovic del Verona, calciatore che Baroni ha già allenato.

Torino su Mitrovic

Esterno alto classe 2002, Mitrovic è arrivato in Italia nel gennaio del 2024 ma non ha mai avuto realmente l’opportunità di mettersi in mostra. A Verona, allenato da Baroni, ha infatti giocato solamente 10 partite, mentre lo scorso anno è stato mandato in prestito al Leuven, in Belgio. Un’annata piuttosto anonima la sua, che quantomeno lo ha reso però pronto per giocare con continuità in un campionato di livello maggiore come quello italiano. Ecco perché il Torino lo ha iniziato ad adocchiare, anche su consiglio di Marco Baroni. Il Verona lo valuta 3 milioni, dunque dal punto di vista economico l’operazione non risulterebbe problematica, ma i nodi sono due: in primis la concorrenza del Maiorca, poi il fatto che in questo momento il serbo venga considerato un’alternativa a Elmas. Il macedone, come raccontato, rappresenta il piano A, B e C dei granata, dunque fin quando ci sarà ancora una minima speranza di poterlo acquistare Vagnati non spingerà per nessun altro trequartista. La sensazione, quindi, è che a meno di accelerate improvvise da parte del Napoli queste operazioni necessiteranno del tempo.