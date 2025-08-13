Yahrell Black, giovane attaccante proveniente dal Feyenoord, è un nuovo giocatore della Primavera del Torino

La Primavera del Toro ha ufficializzato l’acquisto di Yahrell Black, talentuoso attaccante classe 2009 proveniente dal Feyenoord. Il giovane, appena 16 anni, arriva a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 100mila euro, un investimento mirato sui prospetti del futuro.

Black ha sottoscritto un accordo triennale con i granata, con scadenza fissata al 30 giugno 2028, e il contratto è già stato regolarmente depositato in Lega Serie A. L’operazione è stata seguita nei dettagli dall’agente Gaetano Montalbano. Il Torino, con questo colpo, conferma la strategia di puntare su giovani di prospettiva, con l’obiettivo di farli crescere all’interno del proprio settore giovanile e prepararli a un eventuale salto in prima squadra.