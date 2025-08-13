Yahrell Black, giovane attaccante proveniente dal Feyenoord, è un nuovo giocatore della Primavera del Torino
La Primavera del Toro ha ufficializzato l’acquisto di Yahrell Black, talentuoso attaccante classe 2009 proveniente dal Feyenoord. Il giovane, appena 16 anni, arriva a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 100mila euro, un investimento mirato sui prospetti del futuro.
Black ha sottoscritto un accordo triennale con i granata, con scadenza fissata al 30 giugno 2028, e il contratto è già stato regolarmente depositato in Lega Serie A. L’operazione è stata seguita nei dettagli dall’agente Gaetano Montalbano. Il Torino, con questo colpo, conferma la strategia di puntare su giovani di prospettiva, con l’obiettivo di farli crescere all’interno del proprio settore giovanile e prepararli a un eventuale salto in prima squadra.
Benvenuto Black SFT
Di tutti questi giovanotti presi in giro per il globo ce ne sarà mai uno che farà una carriera decente?
Purtroppo a quell’età puoi capire o meglio intuire quanto potenziale abbia un giocatore a livello tecnico, il problema e’ centrare anche quelli con la testa sul collo che alla fine secondo me è cio’ che puo’ fare la differenza da arrivare in A o B e non nelle serie minori.
